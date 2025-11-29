Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atanırken, birçok bakanlıkta üst düzey görev değişiklikleri ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama ve görevden almalara ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Karar kapsamında ayrıca İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınırken, yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında boşalan ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Ekmekçi görevlendirildi.

7 İSİM BAŞMÜFETTİŞLİĞE YÜKSELTİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığında Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevinden alınırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine Mehmet Enver Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 müfettişin başmüfettişliğe yükseltildiği, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettişin göreve başladığı bildirildi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu üyeliğine Uzm. Dr. Humman Şen getirildi.

