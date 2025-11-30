İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen 4'üncü İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde Bilal Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. Sahnedeki o anlar, kameralara böyle yansıdı.

İlim Yayma Cemiyeti tarafından verilen İlim Yayma Ödülleri, dün akşam 4'üncü kez sahiplerini buldu.

Bu yıl "Büyük Ödül" kategorisinde 5 milyon, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde 2'şer milyon olmak üzere toplam üç kategoride 9 milyon lira ödül verildi.

Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Şunun altını özellikle çizmek zorundayım: İlim Yayma Ödüllerine yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda, 174’ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel’imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız" dedi.

SAHNEDE GÜLÜMSETEN ANLAR

“Günün anısına” hediye takdimi için sahneye davet edilen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini sıktı. Ardından Bilal Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulağına eğilerek birkaç kelime söylediği görüldü.

Bu kısa diyalog sonrası Bilal Erdoğan, babasının elini öperek sahnede duygusal ve samimi bir an oluşturdu. O anlar hem salonda bulunan hem de ekran başında töreni takip edenler tarafından samimiyetle karşılandı.

