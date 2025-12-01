Türkiye Gazetesi
Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu hazırlığı
Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da taraftarlar, eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazılanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Sarı kırmızılı taraftarlar, derbi öncesi eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.
Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı.
Galatasaray'dan geçen yıl Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR