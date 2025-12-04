Fatih’te 2 yıl önce üvey ablası tarafından demir askı ile darp edildikten sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Servet’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Kendini “Bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim” sözleri ile savunana üvey ablaya 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, tahliyesine hükmetti.

17 Kasım 2023’de İstanbul Fatih’te 7 yaşındaki Servet N., üvey ablası Mehrıbonu N. tarafından demir askı ile darp edilmiş, küçük çocuk, sabah yatağında ölü bulunmuştu.

Küçük çocuğun ölümüne ilişkin davada üvey abla tutuklanmıştı. Üvey abla yeniden hakim karşısına çıktı.

“VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM”

Üvey abla Mehrıbonu N. Mahkemede şunları söyledi:

Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım. Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı.

10 YIL HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE

Mahkeme, Mehrıbonu N.’yi ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme, anne Nılufar N.’nin ise aynı suçtan beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede;

7 yaşındaki Servet N.’nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu,

Çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu belirtildi.

İddianamede üvey ablanın ifadesi ise;

Olay günü duştan çıktığında Servet’in üzerinde tişört, altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek’e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet’in sırtına ve bacaklarına vurduğunu,

Bunun üzerine kardeşinin bayıldığı,

Ayılması için yüzüne su çarptığı,

Kendisine gelen kardeşi Servet’e su verdiğini ancak içmediği

Yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğu,

Annesine kardeşinin darp edildiğini anlattığını söylediği olarak aktarıldı.

Mehrıbonu’nun kardeşi Servet’in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet’e birkaç tokat attığı,

Darp ettikten sonra annesinin Servet’e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet’in yediği şeyleri geri kustuğu,

Sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİ: BEDEN TRAVMASI

Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği açıklandı.

SOMUT TESPİT YOK

İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet’in ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

