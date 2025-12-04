Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin incelemeler sürerken, 13 ay sonra konuşan gizli tanık çarpıcı iddialarda bulundu. Rojin’in kaçırıldığını öne süren gizli tanık, genç kızı arabaya bindiren kişinin 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biri olduğunu iddia etti.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünde yeni bir gelişme daha yaşandı.

13 ay sonra konuşan gizli tanık, Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Cansız bedeni 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş

ROJİN KAÇIRILDI MI?

Telefon ile yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, aracı da bir erkeğin kullandığını öne sürdü.

"170 BOYLARINDA, DÜZ SAÇLI"

Gizli tanık, Rojin’i zorla arabaya bindiren kişinin 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biri olduğunu iddia ederek, genç kızın “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu söyledi.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş

NEDEN 13 AY SONRA KONUŞTU?

13 ay sonra konuşması tepki toplayan gizli tanık, neden 13 ay sonra konuştuğuna ilişkin ise şunları söyledi:

Van Belediyesi’nin misafirhanesinde konaklıyordum. O gün baba Nizamettin Kabaiş ve ekipler Rojin’i arıyorlardı. Hâlâ bulunmamıştı. Rojin’in hareketleri, zorla arabaya bindirilişi dikkatimi çekince misafirhanedeki çalışana haber verdim. Vücudunda iki farklı erkek DNA’sı ortaya çıkınca da ifade verme gereği duydum.

Gizli tanıktan canlı yayında çarpıcı iddialar

“HEP SÖYLEDİM”

Gizli tanığın dikkat çeken iddiaları sonrasında konuşan baba Nizamettin Kabaiş, “Bunun bir kaza olmadığını, kızımın öldürüldüğünü hep söyledim” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kayboldu. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin’in cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra sahilde bulundu

Cenaze üzerinde Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede; vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edildi.

Genç kızın boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri gözlemlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kan, idrar ve iç organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA NE ÇIKTI?

6 Kasım 2024 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, "iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesine rağmen örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği" açıklaması yapıldı.

Tabutunu kadınlar taşıdı

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kabaiş'in cinsel saldırıya maruz kaldığına, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Rojin, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

