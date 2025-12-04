Rojin Kabaiş’ın ölümünde gizli tanıktan çarpıcı iddia! ‘Kaçırdılar’ dedi, profilini tarif etti
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin incelemeler sürerken, 13 ay sonra konuşan gizli tanık çarpıcı iddialarda bulundu. Rojin’in kaçırıldığını öne süren gizli tanık, genç kızı arabaya bindiren kişinin 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biri olduğunu iddia etti.
- Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.
- Olaydan 13 ay sonra ortaya çıkan gizli tanık, Rojin'in kaybolduğu gün zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini iddia etti.
- Tanık, Rojin'in "Babama söylemeden gitmem" dediğini duyduğunu belirtti.
- Baba Nizamettin Kabaiş, kızının öldürüldüğüne inandığını yineledi.
- Adli Tıp raporunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesine rağmen, şüpheli bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.
- Raporda cinsel saldırı, travma veya zehirlenmeye dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünde yeni bir gelişme daha yaşandı.
13 ay sonra konuşan gizli tanık, Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken iddialarda bulundu.
ROJİN KAÇIRILDI MI?
Telefon ile yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, aracı da bir erkeğin kullandığını öne sürdü.
"170 BOYLARINDA, DÜZ SAÇLI"
Gizli tanık, Rojin’i zorla arabaya bindiren kişinin 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biri olduğunu iddia ederek, genç kızın “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu söyledi.
NEDEN 13 AY SONRA KONUŞTU?
13 ay sonra konuşması tepki toplayan gizli tanık, neden 13 ay sonra konuştuğuna ilişkin ise şunları söyledi:
Van Belediyesi’nin misafirhanesinde konaklıyordum. O gün baba Nizamettin Kabaiş ve ekipler Rojin’i arıyorlardı. Hâlâ bulunmamıştı. Rojin’in hareketleri, zorla arabaya bindirilişi dikkatimi çekince misafirhanedeki çalışana haber verdim. Vücudunda iki farklı erkek DNA’sı ortaya çıkınca da ifade verme gereği duydum.
“HEP SÖYLEDİM”
Gizli tanığın dikkat çeken iddiaları sonrasında konuşan baba Nizamettin Kabaiş, “Bunun bir kaza olmadığını, kızımın öldürüldüğünü hep söyledim” dedi.
NELER OLMUŞTU?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kayboldu. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin’in cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.
Cenaze üzerinde Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede; vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edildi.
Genç kızın boyun, diz ve kol bölgelerinde renk değişiklikleri gözlemlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla kan, idrar ve iç organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ADLİ TIP RAPORUNDA NE ÇIKTI?
6 Kasım 2024 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, "iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesine rağmen örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği" açıklaması yapıldı.
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kabaiş'in cinsel saldırıya maruz kaldığına, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadığı bilgisine yer verildi.
Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Rojin, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.