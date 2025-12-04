Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyen Sebastian Szymanski, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, derbi sonrası, "Szymanski benim için çok önemli futbolcu. Oynasaydı kazanırdık bence" demişti.

Chobani Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak, liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamayan Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe2de Başakşehir maçı hazırlıkları

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle (omurgayı, bağırsak ve kalçayı çevreleyen gövde ve kalça kasları grubu) başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SZYMANSKI TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Polonyalı futbolcu, sonrasında idmana bireysel olarak devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, derbinin ardından Galatasaray'ın eksikleriyle ilgili soru üzerine, "Bizde de Szymanski yoktu. Szymanski benim için çok önemli futbolcu. Oynadığı her maçta katkı ve enerji katıyor. Szymanski oynasaydı kazanırdık bence. Bizde de Szymanski eksikti, çok önemli oyuncu" açıklamasını yapmıştı.

Sebastian Szymanski

20 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta (Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, Avrupa Ligi'nde 4) 948 dakika süre bulan 26 yaşındaki oyuncu, iki gol attı ve iki asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası