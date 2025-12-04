Diyarbakır’da, ağır hasarlı binayı hilti ve balyozla yıkmaya çalışan işçi, çöken duvarın altında kaldı. Ağır yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Bağlar ilçesinde 5 Nisan Mahallesi’nde dar mahalleye iş makinesi giremeyince işçiler ağır hasarlı binayı yıkmak için hilti ve balyoz kullanmaya başlattı.

AĞIR YARALANDI

Bu sırada D.G. (34), yıkılan duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan talihsiz işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

D.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

