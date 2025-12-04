Kocaeli Dilovası’ndaki 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili soruşturmada, binayı tehlikeli durumda kiraya verdiği belirlenen binanın eski sahibi tutuklandı. Bilirkişi raporu, şahsı “tali ağır kusurlu” buldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin fabrika binasının eski sahibi tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren G.D'nin daha sonra binayı özel bir şirkete sattığı, kira sözleşmesinin de söz konusu şirkete devredildiği belirtildi.

TALİ AĞIR KUSURLU BULUNDU, TUTUKLANDI

Raporda, G.D'nin yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirmesine yer verildi. Bunun üzerine gözaltına alınan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan G.D. daha önce de gözaltına alınmış, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. dün tutuklanmıştı.

