İhlas Haber Ajansı • Edirne
Genç avukat Selda Özkan’ın acı ölümü! Geriye paylaştığı anılar kaldı
Edirne’de yüksekten düşen genç kadın avukat Selda Özkan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özkan’dan geriye, verdiği röportaj ve paylaştığı mutlu anılar kaldı.
Edirne Trakya Üniversitesi kadrosunda görev yapan Selda Özkan İlte isimli genç kadın avukat, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADI
Ağır yaralı avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Genç avukat Selda Özkan İlte'den geriye ise 5 Nisan 2022 tarihinde İhlas Haber Ajansına verdiği röportaj ve mutlu anları kaldı. Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.
