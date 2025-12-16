Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin performansının arttığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için zor bir maç olacak" ifadesini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ataman ayrıca final oynadığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası'yla ilgili de konuştu.

"MİLLİ TAKIMIN EN BÜYÜK BAŞARISI"

"Bu turnuva A Milli Basketbol Takımının yeniden Avrupa ve dünyada üst sıralara tırmanma turnuvası oldu. Son 25 yılda hiçbir turnuvada çeyrek final dahi oynayamayan Türk Milli Takımı'nın teker teker zor maçları geçerek yarı finale çıkmış olması tarihinin en büyük başarısı. Bütün Avrupa basketbol kamuoyunun da takdirini aldı."

"BİZ DAHA ÇOK HAKETMİŞTİK"

"Final maçında da son bir buçuk dakikaya kadar iyi oynadık. Maç hep bizim kontrolümüzde geçti. Sonlarda bazı dengesiz atışlar yaptık. Onlar girseydi zaten maç kopacaktı. Şu bir gerçek var ki Almanya son dünya şampiyonuydu ama biz çok haketmiştik. Belki de şampiyonluğa giderken bir finalden geçmek gerekiyordur."

Euroleague'de Fenerbahçe ile oynayacakları maçı da değerlendiren Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman "Bizim için zor bir maç. Çıkışta olan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

"JASIKEVICIUS İYİ TOPARLADI"

"Fenerbahçe'nin çok büyük bir çıkışı var. Sezona çok sıkıntılı başladılar. Üst üste mağlup oldular. Herkes bu sezon Fenerbahçe'nin başarılı olamayacağını düşünüyordu çünkü çok önemli oyuncularını kaybettiler. Jasikevicius çok iyi toparladı."

"MAÇI BIRAKMIYORLAR"

"Takım halinde iyi savunma yapıp çok agresif mücadele ediyor ve en önemlisi maçı bırakmıyorlar. Kendi sahalarında oynadıkları Bologna maçında geriden gelip kazandılar. Monaco'da 17 sayı farkla geriye düştüklerinde ben televizyonu kapatıyordum uykum gelmişti. Sonrasında bir baktım 9 sayı öne geçtiler."

