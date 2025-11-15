Yapımı süren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın 2027’de hizmete açılmasıyla, araçla yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir yolculuğu 3 saat 30 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen ve 2027 yılında faaliyete hizmete sunulacak olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi, Kütahya'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik güzergâhlardan biri olarak dikkat çekiyor. Kütahya sınırları içerisinden (Dumlupınar) geçecek olan hat, tamamlandığında şehri hem Ankara'ya hem de İzmir'e hızlı tren konforu ile bağlayacak.

Toplam 505 kilometrelik hatta yer alan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi başta olmak üzere bölgedeki tüm yerleşimlerin bu projeden önemli ulaşım avantajları elde edeceği öngörülüyor. Hızlı tren hattının Kütahya'nın ekonomik, ticari ve sosyal hareketliliğini artırması bekleniyor.

7 saatlik yol 3,5 saate düşecek! Dev projede hedef 2027

Projenin öne çıkan detayları şöyle;

Araçla yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Hattın yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Çalışmalarda şu ana kadar yüzde 53 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

Toplam 4,5 milyar avroluk yatırım, bölgenin ulaşım altyapısını modern standartlara kavuşturacak.

Kütahya'nın jeopolitik konumuna güç katacak proje sayesinde şehrin turizm potansiyelinin artması, bölge ekonomisinin canlanması ve vatandaşların büyük metropollere daha hızlı erişebilmesi mümkün hale gelecek.

