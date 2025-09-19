AK Parti, dar gelirlinin harcama kalemlerini çıkardı: Maaş gıda, kira ve ulaşıma gidiyor

EMRAH ÖZCAN - AK Parti vatandaşın refah düzeyini artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sabit dar gelirli vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukları araştıran parti yönetimi, geliri 30 bin ila 50 bin lira olan vatandaşın harcama kalemlerini çıkardı.

Edinilen bilgilere göre ilk üç sırada gıda, kira ve ulaşım yer aldı. Genel merkez yönetimi bu gelir grubundaki ebeveynlerin çocukların okul ücretlerini ödeme noktasında da zorluklar çektiğini gözlemledi. Ailelerin özellikle çocuklarının eğitimi için 1 ay sonraki maaşından harcama yaptığını tespit etti. Yapılan saha araştırmasında vatandaşın alım gücünü artırmak için öncelikle bu alanlarda adımlar atılması gerektiği belirtildi. Bu noktada “Vatandaşa nasıl daha uygun şartlarda hizmet verilebilir?” sorusunun cevabı arandı.

"HAL YASASI" YENİDEN GÜNDEMDE

Gıda krizinin çözümü için uzun yıllardır tartışma konusu olan Hal Yasası’nın bir an önce çıkarılmasının elzem olduğu raporlandı. AK Parti kaynakları 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başlayacak Meclis’in ilk gündem maddelerinden birisini bu olacağını kaydediyor. İklim değişikliği sebebiyle zirai don gibi olayların önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanacağı, bu sebeple meyve ve sebze noktasında daha büyük sıkıntıların ortaya çıkması öngörülüyor. Bu yüzden kanunun hemen hayata geçirilmesine ayrı bir önem veriliyor.

Genel merkez yönetimi kira sıkıntısını çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının harekete geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve yılsonu açıklanacak dar gelirlilere konut müjdesinin ilaç olacağını kaydediyor.

Gıda ve ulaşımda ise mevcut bakanlıklara büyük iş düştüğünü söyleyen parti kaynakları, bütçe problemi yaşanan projelerin gerçekleştirilebilmesi için bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığından onay almaları gerektiğini belirtiyor.