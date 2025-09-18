Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Partili il başkanı istifa etti: Emanetimi teslim ettim

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim Yıldırım, "Emanetimi teslim etmiş bulunuyorum" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

"EMANETİMİ TESLİM ETMİŞ BULUNUYORUM"

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir" dedi.

