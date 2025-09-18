300 milyar liralık kazanç! BES havuzuna altın dopingi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzundaki birikimleri de rekor seviyelere taşıdı.

2025 yılına 2.983 TL’den başlayan gram altın fiyatı, 17 Eylül 2025 işlemlerini 4.872 TL’den tamamladı. Bu süreçte gram fiyatı %63,30 prim yaptı. Ons altın ise aynı dönemde yaklaşık %40 yükseliş sergiledi. BES’te en yüksek tercihler altın yatırımından yana kullanılırken, fiyatlardaki bu yükseliş, tasarrufların da hızla yükselmesine sebep oldu.

YIL BAŞINDA 1,2 TRİLYON TL

BES havuzundaki toplam birikim tutarı 2024 yılını 1,2 trilyon TL ile tamamlamıştı. Bu birikimlerin %30,62’si kıymetli metallerden oluşmuştu. Bu verilere göre BES’teki altın fonlarının tutarı ise 367,45 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

16 EYLÜL’DE 1,8 TRİLYON TL

Verilere, 16 Eylül 2025 itibarıyla bakıldığında ise BES havuzundaki toplam birikimler 1,8 trilyon TL’ye ulaştı. Bu tutarın %37,01’i kıymetli metallerde bulunuyor. Böylece BES’teki altın fonlarının büyüklüğü de 667,80 milyar TL’ye kadar yükseldi.

Rakamlar, yaklaşık 9,5 aylık süreçte BES’teki altın yatırımlarının %81,75 yükseldiğini de ortaya koydu.

ALTIN, EN YÜKSEK TERCİH

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fon Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “BES havuzundaki toplam para 1,8 trilyon TL’ye ulaştı. Havuzdaki paranın %37'si altın yatırımlarında, %19'u hisse yatırımlarında, %13'ü kamu tahvil ve bonolarında, %4,5'u kamu eurobondlarında ve %2,9'u yabancı menkul kıymetlerde değerlendiriliyor. Havuzda giderek altının ağırlığının artması getiriden kaynaklanırken, diğer taraftan katılımcılar da altın yatırım fonlarını ağırlıklı olarak tercih etmeye devam ediyor” dedi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları bu yıl; ABD’nin tarifelerinden kaynaklanan ticaret gerilimleri, dolar endeksinde yaşanan gerileme, merkez bankalarının alımlara devam etmesi ve jeopolitik risklerden destek buluyor.

Son dönemde ise ABD Merkez Bankasından (FED) faiz indirimi beklentilerinin artması, kıymetli metali destekledi. Dün çeyrek puanlık indirime giden FED, ekim ve aralık toplantıları için de faiz indirimi mesajı vermişti. Ons altın için 2025 sonunda, 3800-4000 dolar bandından beklentiler öne çıkıyor.