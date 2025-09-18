Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hisseleri bu yıl %167 yükseldi! Borsanın en değerlisi "ASELSAN" için yeni hedef fiyat

Borsa İstanbul’da bu yıl, 17 Eylül kapanış fiyatı itibarıyla %167 prime imza atan ve 194,10 TL’ye yükselen ASELSAN için yeni hedef fiyat geldi. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan raporda, daha önce 248 TL olan 12 aylık hedef fiyatı 270 TL’ye yukarı yönlü revize edildi. Raporda şirketin yüklü siparişlerine, güçlü ihracat gelirlerine ve katma değerli üretimine dikkat çekildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da bu yıl %167 gibi ciddi bir prim yapan ve son kapanışını 194,10 TL’den gerçekleştiren Aselsan (ASELS), 885,10 milyar liralık piyasa değerine ulaştı. Şirket, aynı zamanda borsanın en değerli hissesi olarak da öne çıkıyor. 

Finans kuruluşları tarafından da en çok beğenilen hisseler arasında yer alan ASELS için yeni bir rapor yazıldı. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan raporda, ASELSAN’ın, küresel savunma alanındaki konumunun, stratejik projelerin ölçek kazanmasıyla birlikte güçlenmeye devam ettiği vurgulandı. 

DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Raporda yer alan tespitlere göre;

-2025 yılında Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen 9,7 milyar dolarlık bütçe, ASELSAN’ın gelir görünümüne önemli katkı sağlıyor. 

-Özellikle hava savunma, elektronik harp, radar, deniz sistemleri ve askeri haberleşme gibi yüksek katma değerli alanlarda artan teslimatlar da kârlılığı destekliyor

-Döviz bazlı sözleşmeler kur oynaklığına karşı kâr marjlarında tampon etkisi oluşturuyor. 

Hisseleri bu yıl %167 yükseldi! Borsanın en değerlisi "ASELSAN" için yeni hedef fiyat - 1. Resim

16 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Bu arada şirketin güçlü siparişlerine de raporda dikkat çekildi. ASELSAN’ın sipariş büyüklüğü, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla tarihi zirve olan 16 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu siparişlerin %97’sinin savunma sanayi projelerinden geldiği, dolayısıyla yüksek katma değerli olduğu da vurgulandı. 

Hisseleri bu yıl %167 yükseldi! Borsanın en değerlisi "ASELSAN" için yeni hedef fiyat - 2. Resim

ASELS HEDEF FİYAT 

Öte yandan ihracat pazarlarındaki yeni sözleşmelerin portföye eklenmesi ile döviz gelirlerinin ve küresel rekabet gücünün de artacağı öngörüldü. Kuveyt Türk Yatırım, bütün bu unsurları dikkate alarak ASELSAN hissesi için daha önce 248 TL olan 12 aylık hedef fiyatını 270 TL’ye yükseltti.

