Bitcoin 1 ayın zirvesinde!

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken yükseliş yaşanıyor.

Dünkü işlemlerde sınırlı bir değer kaybıyla 116 bin 480 dolardan kapanış yapan BTC, bugün sabah saatlerinde 117 bin 800 doları test ediyor. Bu, aynı zamanda son 1 ayın da en yüksek seviyesine işaret ediyor.

KRİTİK DİRENÇ AŞILDI

Piyasada, son bir haftalık süreçte direnç olarak öne çıkan 116 bin 800 dolar barajının aşıldığına dikkat çekiliyor.

Analistler “Bu seviye üzerinde kalıcılık devam ettikçe ilk etapta 120 bin dolara varabilecek yükselişler destek bulabilir. FED’in, gelecek iki toplantıda da faiz indirimi sinyali vermesi, daha zayıf dolar beklentisiyle birlikte kripto varlıklara da destek oluyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada haftanın ilk 3 işlem günü dikkate alındığında BTC’ye yaklaşık 350 milyon dolarlık bir para girişi gerçekleşti.

Kurumsal alımlar da son dönemde yeniden artarken; son olarak ABD’li Strategy geçen hafta 525 adet alımla, toplam rezervini 638 bin 985 adet BTC’ye taşımıştı. Next Technology de BTC yatırımı için 500 milyon dolarlık hisse satışı planı açıklamıştı.