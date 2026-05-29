Yozgat'ın Alamettin yaylasında evinden uzaklaşarak gözden kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valiliği koordinasyonunda çok sayıda jandarma, komando, emniyet, AFAD ekibi ve gönüllü vatandaşların katılımıyla bölgede yürütülen arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde bayram, kabusa döndü. Alamettin yaylasında yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce kayıplara karıştı.

Yakınlarının durumu 112 Acil İhbar hattına bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bayram günü yürekleri ağza getiren kayıp! 3 yaşındaki Aybüke İnce her yerde aranıyor

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yozgat Valliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün saat 20.12'de Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylasında 3 yaşında bir kız çocuğumuzun evinden uzaklaşarak kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Valiliğimiz koordinasyonunda; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Komando, JASAT ve Asayiş Timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve Yozgat AFAD gönüllüleri, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ve çok sayıda gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.

Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için Devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir" denildi.

