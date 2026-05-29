Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı ve prodüktör Kanye West, mayıs ayında gerçekleştireceği konseri için bugün İstanbul'a geldi. Kanye West'in havalimanından iniş anları kameralara yansıdı. İşte Kanye West Türkiye konser programının ayrıntıları...

Grammy ödüllü Amerikalı rap sanatçısı ve yapımcı Kanye West'in 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacağı konserin programı netleşti. ILS Vision organizasyonuyla gerçekleştirilecek dev etkinlikte yaklaşık 120 bin müzikseverin bir araya gelmesi bekleniyor. Konser programında Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

Kanye West Türkiye konser programı belli oldu! Kanye West konseri ne zaman, saat kaçta?

Before Party ile başlayacak olan etkinliğin kapılarının saat 13.00’te açılacağı duyuruldu. DJ performansları, sahne sürprizleri ve gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla stadyum festival alanına dönüşürken, gece konserin ardından başlayacak olan After Party’de ise müziğin sabaha kadar kesintisiz devam edeceği; lazer, ışık ve havai fişek şovlarının yer alacağı kaydedildi.

