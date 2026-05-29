Spurs, Thunder'ı 27 sayı farkla devirdi: Seri 7'nci maça kaldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 27 sayı farkla 118-91 mağlup ederek, seriyi 3-3'e getirdi.
NBA'de Batı Konferansı finali 6'ncı maçında San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 118-91'lik skorla yendi.
Spurs, Victor Wembanyama'nın 28 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekipte Dylan Harper 18 ve Stephon Castle da 17 sayıyla mücadele etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 15, Jared McCain'in 13 ve Cason Wallace'ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Dördüncü galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak. Serinin 7'nci maçı, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.
