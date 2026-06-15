Partide “tek bir rüşvetçi dahi bırakmamaya” kararlı olan Kılıçdaroğlu’nun çarşamba günkü MYK’da beş milletvekili, bazı il başkanları ile büyükşehir belediye başkanlarını daha disipline sevk etmesi bekleniyor.

BERAT TEMİZ- CHP’de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz, tarafların karşılıklı hamleleriyle artarak devam ediyor. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için adımlar atmayı sürdürürken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafının gündeminde ihraçlar ve atamalar var.

Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) çarşamba günü beşinci kez toplayacak olan Kılıçdaroğlu’nun, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’dan boşalan grup başkanvekilliklerine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’i ataması bekleniyor.

CHP’deki arınmanın iki ay içinde tamamlanacağı ifade ediliyor.

CHP'de arınma 2 ay içinde tamamlanacak: Temizlik sürecek

SÜLEYMAN DEMİREL ÖRNEĞİ

Özel’in, Grup İç Yönetmeliği’nin “Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır” kuralına uymayarak parti suçu işlediğini belirten Genel Merkez kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun, yarınki grup toplantısı için herhangi bir başvuru yapılıp yapılmayacağının netleşmediğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuruyor! İşte yeni hamlesi

Kurmaylar, “Grupta kim konuşacak” sorusuna Süleyman Demirel’in “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre” sözlerine atıf yaptı. Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekilliklerine yapacağı atama sayesinde grup toplantılarında kürsüye çıkmayı planladığı belirtiliyor.

CHP'de arınma 2 ay içinde tamamlanacak: Temizlik sürecek

YENİ İHRAÇLAR OLABİLİR

Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin gündemindeki bir diğer konu ihraçlar. İlk etapta dokuz milletvekili ile iki belediye başkanını disipline sevk eden Genel Merkez yönetimi, yeni haftada da ihraçların devam etmesini öngörüyor. Kurmaylar, en az beş milletvekili ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu bazı il başkanları ve belediye başkanlarının da kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebileceğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmirli kurmaylarının mevcut il başkanı Çağatay Güç’ten rahatsız olduğu ve görevden alınması için öneride bulunduğu kaydediliyor.

HAZIR PARTİ VAR, YEDEĞİ DE KURULACAK

Özgür Özel, olağanüstü kurultay için delegelerden topladıkları yaklaşık 950 imzayı bugün genel merkeze teslim edecek. Özel cephesi, delege imzalarının da işleme alınmaması halinde mahkemeye başvuracak. Bu arada, Özel ve ekibinin seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçme hazırlığında olduğu, ayrıca sıfırdan bir parti daha kurmak için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası