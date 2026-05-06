32. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınav duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Eğitim sonu sınavı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde gerçeklelştirilecek. Peki, 32. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman?

32.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencilerinin eğitim sonu sınav takvimi açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aday memur olarak atanabilmek için sınava tabi tutulacak. Bu kapsamda, 32. Dönem POMEM öğrencilerinin sınavları 20-21 Mayıs 2026 tarihlerinde, öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak.

POMEM DÖNEM SONU SINAV DUYURUSU

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin “Eğitim Sonu Sınavı” başlıklı 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” hükmü amirdir. Amir hüküm gereğince 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulacaklardır.

Söz konusu öğrencilerin sınavları, 02 Aralık 2025 tarih ve 33095 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 20-21 Mayıs 2026 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin “Sınavın Yeri ve Zamanı” başlıklı 6’ncı maddesi gereği ilan olunur." denildi.

