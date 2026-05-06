Adliye kapısında korkunç olay! Eniştesine 7 kurşun sıktı
Ağrı’da adliye önünde boşanma sürecindeki aile içi gerilim silahlı saldırıya dönüştü. Kayınbiraderi tarafından 7 el ateş edilerek yaralanan Ramazan A. hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Saldırgan ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, dün Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önüne gelen Ramazan A., burada kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısına uğradı.
ENİŞTEYE SİLAHLI SALDIRI
Ali A., kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan eniştesi Ramazan A.'ya 7 el ateş açtı. Saldırı sonucu bacaklarından ve kalçasından yaralanan Ramazan A.'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde bulunan emniyet güçleri, saldırıya anında müdahale ederek, şüpheli Ali A.'yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, gözaltındaki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.