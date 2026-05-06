Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen zabıta ekipleri, aracında biriktirdiği sigara izmaritlerini yola döken bir sürücüyü suçüstü yakaladı. Çevreyi kirleten şahsa anında müdahale eden ekipler, "Kirleten temizler" anlayışıyla sürücüye yola attığı tüm izmaritleri tek tek kendi elleriyle toplattı. Sokağa döktüğü çöpleri temizlemek zorunda kalan sürücüye ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası kesilirken, İnegöl Belediyesi'nin çevre bilincine yönelik bu tavizsiz uygulaması büyük takdir topladı.

