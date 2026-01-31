Merhum şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tüm delilleriyle birlikte kapsamlı şekilde inceliyor. Soruşturma kapsamında, itilme sırasında düşme korkusu yaşayan Güllü’nün refleks göstererek vücudunu manevra yapıp odaya doğru çevirmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Merhum şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tüm delilleriyle birlikte kapsamlı şekilde incelemeyi sürdürüyor. Soruşturma kapsamında, olayın oluş şekline ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bilirkişi raporu ile tanık Sultan’ın beyanı arasında yer alan bazı farklılıklar kamuoyunda yanlış yorumlara neden oldu. Ancak savcılığın, dosyayı tek bir veri üzerinden değil bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitleri birlikte ele alarak değerlendirdiği belirtildi.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YENİ İHTİMAL

Sabah’ta yer alan habere göre yetkililer, itilme sırasında düşme korkusu yaşayan Güllü’nün refleks göstererek vücudunu manevra yapıp odaya doğru çevirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu kapsamda, tanık Sultan’ın, itilme anında Güllü’nün yüzünün pencereye dönük olduğu yönündeki ifadesinin olayın fiziksel gelişimi açısından mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

“DIŞ KUVVET ETKİSİ” VURGUSU

Soruşturmada yer alan bilirkişi raporlarında, düşmenin dış bir kuvvet etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine dair teknik tespitlerin de bulunduğu ifade ediliyor. Raporda, olayın muhtemel oluş şekillerinin teknik veriler ışığında ele alındığı, kesin ve değişmez hükümler içermediği kaydedildi.

Buna karşın, raporun yalnızca belirli bölümlerinin öne çıkarılarak yapılan yorumların kamuoyunda yanıltıcı algılara yol açtığına dikkat çekildi. Savcılığın, olayın oluşuna ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ettiği, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin nihai değerlendirmenin, tüm delillerin birlikte ele alınmasının ardından yapılacağı öğrenildi.

Güllü dosyasında yeni ihtimal! Son anındaki kritik detay ortaya çıktı: Her şey değişebilir

KIZI TUTUKLANDI

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Güllü dosyasında yeni ihtimal! Son anındaki kritik detay ortaya çıktı: Her şey değişebilir

ESKİ NİŞANLIYA “AZMETTİRME” ŞÜPHESİ

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı da verildi.

Güllü dosyasında yeni ihtimal! Son anındaki kritik detay ortaya çıktı: Her şey değişebilir

Zanlının Tuğyan Gülter'e olay gecesi saat 01.50'de WhatsApp'tan iki mesaj attığı ve bunları sildiği öğrenildi. Şüphelinin olaydan hemen sonra attığı mesajlarla ilgili ise ifadesinde ne gönderdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin idrar ve kan örneklerinin de alındığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası