Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın yeni transferi imzayı attı! Kristjan Asllani, Kartal oldu
Beşiktaş, Torino’da kiralık olarak oynayan Inter’in genç oyuncusu Kristjan Asllani’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Özetle DinleBeşiktaş'ın yeni transferi imzayı attı! Kristjan A...
Kaydet
Spor az önce
Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
- Kristjan Asllani 2025-2026 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayacak.
- Anlaşma doğrultusunda Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
- Asllani, bu sezon Torino'da 16 maça çıktı.
0:00 0:00
1x
Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Torino'da 16 maça çıktı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR