Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre; Ankara Valisi Vasip Şahin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na (TİHEK) atanırken, yerine gelen isim Aydın Valisi Yakup Canpolat oldu. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın yerine ise Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla bürokraside dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

VASİP ŞAHİN TİHEK BAŞKANI OLDU

Ankara Valisi Vasip Şahin görevden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na (TİHEK) atanırken, yerine Aydın Valisi Yakup Canpolat getirildi.

EMİNYET KADEMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de değişiklik yaşandı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yerine gelen isim ise Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek oldu.

BİRÇOK ATAMA RESMİ GAZETE'DE

Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valiliği'ne,

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin aynı yerin Genel Müdürlüğü'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli aynı yer Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile beraber Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ise, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

Kararla birlikte 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü değişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası