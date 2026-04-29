Kadıköy’de bir restoranda çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Mekana ateş açan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayda yaralanan olmadı.

İstanbul Kadıköy’de bir restoranda çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Yener Sokak üzerindeki bir işletmede meydana gelen olayda, müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın ardından mekandan ayrılan Y.O., bir süre sonra silahla geri dönerek restorana ateş açtı. O anlarda içeride bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği alanlarda maddi hasar oluştu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Levent saldırısında yeni perde: Ahmet İmrak hakkında karar çıktı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda detaylı çalışma yaparken, saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası