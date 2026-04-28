Levent saldırısında yeni perde: Ahmet İmrak hakkında karar çıktı
İstanbul Levent'teki polis noktasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yaralı yakalanan saldırganlardan Ahmet İmrak da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent semtinde 7 Nisan'da polis noktasını hedef alan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlardan biri etkisiz hale getirilmiş, iki kişi ise yaralı olarak yakalanmıştı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 13’ü tutuklanmıştı.
Yaralı ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Levent'teki terör saldırısında yeni gelişme! O isim tutuklandı
İMRAK HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI
Saldırıda yaralanan bir diğer isim Ahmet İmrak da tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İmrak, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.