Levent'teki terör saldırısında yeni gelişme! O isim tutuklandı
İstanbul Levent’te polis noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yaralı yakalanan saldırganlardan Onur Çelik, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Saldırıda 1 saldırgan etkisiz hale getirildi, 2 saldırgan yaralı yakalandı.
- Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.
- Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.
- Yaralı yakalanan saldırganlardan Onur Çelik'in tedavisi tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
- Diğer yaralı saldırganın tedavisinin ise sürdüğü ve tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul’un Levent semtinde 7 Nisan’da polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik’in hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Çelik, güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1 SALDIRGAN ÖLMÜŞ, 2'Sİ YARALI YAKALANMIŞTI
Saldırı, Beşiktaş ilçesinde bulunan polis noktasına yönelik gerçekleştirilmiş, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmıştı. Olay sırasında 1 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 saldırgan da yaralı olarak yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
DİĞER YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Saldırıda yaralanan diğer şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal servise alınan şüphelinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.