İstanbul Levent’te polis noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yaralı yakalanan saldırganlardan Onur Çelik, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul’un Levent semtinde 7 Nisan’da polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik’in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Çelik, güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1 SALDIRGAN ÖLMÜŞ, 2'Sİ YARALI YAKALANMIŞTI

Saldırı, Beşiktaş ilçesinde bulunan polis noktasına yönelik gerçekleştirilmiş, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmıştı. Olay sırasında 1 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 saldırgan da yaralı olarak yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Leventteki terör saldırısında yeni gelişme! O isim adliyeye sevk edildi

DİĞER YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda yaralanan diğer şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal servise alınan şüphelinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası