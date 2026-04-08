Levent'te polis noktasına düzenlenen terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganların eylem öncesi en az iki kez keşif yaptığı belirlenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma sürerken, saldırganların hazırlık sürecine dair çarpıcı detaylara ulaşıldı.

EN AZ İKİ KEZ GELMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teröristlerin eylem öncesinde bölgeye en az iki kez gelerek keşif yaptığı belirlendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarına göre, şüphelilerin 1 Nisan günü akşam saatlerinde otomobille olay yerine gelerek bir otoparka giriş yaptığı ve çevrede incelemelerde bulunduğu görüldü. Aynı kişilerin ertesi gün sabah saatlerinde yine aynı araçla bölgeye gelerek ikinci kez keşif yaptığı anlar da kameralara yansıdı.

KENDİ ARAÇLARINI SATIP EYLEMDEKİNİ KİRALAMIŞLAR

Öte yandan, saldırganların keşif sürecinde kullandıkları aracın kendilerine ait olduğu, daha sonra bu aracı sattıkları ve eylemi gerçekleştirmek için farklı bir araç kiraladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında olayın tüm bağlantıları ve faillerin organizasyonuna ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI SONRASI 34 İLDE OPERASYON

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör saldırısı sonrası 34 ilde DEAŞ’a karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

