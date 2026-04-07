İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışmaya giren saldırganların olay yerine geldiği anlara ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan inen teröristlerin mühimmat ve uzun namlulu silahları kuşandığı görülüyor.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Teröristler saldırıda kullanılan aracı böyle kiraladı! Olay yerinden kaldırıldı

Soruşturma kapsamında, saldırganların olay yerine geldikleri anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kamera kayıtlarında, beyaz renkli otomobille olay yerine yakın bir otoparka gelen saldırganların, araçtan inerek bagajdan saldırıda kullanılan silahları aldıkları görülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önündeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı

OLAY

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

"KONSOLOSLUKTA 2,5 YILDIR FAALİYET YOK"

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül incelemenin ardından gazetecilere, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor."

