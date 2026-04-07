Teröristler saldırıda kullanılan aracı böyle kiraladı! Olay yerinden kaldırıldı
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde çatışmaya giren saldırganların kullandığı aracın Kocaeli Dilovası'ndaki bir firmadan kiralandığı anlara dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Öte yandan teröristlerin kiraladığı otomobil incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 saldırganın kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki işletmeden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş Levent'te meydana gelen, bir saldırganın ölü, 2'sinin yaralı ele geçirildiği çatışmanın ardından yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan otomobilin izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir araç kiralama firmasına ulaşmıştı.
Kısa süreli görüntü kaydında, saldırganlardan Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralandığı belirlenen aracın, işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.43 sıralarında iş yeri sahasından çıkış yaparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
Polis ekipleriyle çatışan teröristlerin olay yerine geldiği beyaz renkli otomobil polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Daha sonra caddeye çekilen güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
3 SALDIRGAN DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.