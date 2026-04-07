İçişleri Bakanı Çiftçi, İsrail Başkonsolosluğu önünde polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını açıkladı. Yaralanan 2 polis memurunun ise ameliyatlarının iyi geçtiğini aktardı.

İstanbul Levent’te İsrail Başkonsolosluğu önünde polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimi, emniyet güçlerinin anında karşılık vermesiyle facianın eşiğinden dönülerek bertaraf edildi.

İzmit’ten kiralık araçla geldikleri belirlenen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 3 saldırgan, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdikleri hain eylemde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Çatışmada teröristlerden biri ölü ele geçirilirken, ikisi yaralı olarak yakalandı.

YARALANAN POLİSLERİN SON DURUMU

Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda hafif yaralanan iki kahraman polis memurunun ameliyatlarının başarıyla tamamlandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını müjdeledi.

Bakan Çiftçi, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının arttığını belirtti.

İstanbulda İsrail Başkonsolosluğu önündeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı

Bakan Çiftçi'nin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

İstanbulda İsrail Başkonsolosluğu önündeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hâle getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir.

Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir.

Şunun altını açıkça çizmek isterim;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamu düzenine, milletimizin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermemiştir, bundan sonra da göstermeyecektir.

Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir; bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir.

Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır.

Türkiye’nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır.

İstanbulda İsrail Başkonsolosluğu önündeki terör saldırısında gözaltı sayısı arttı

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir.

Aziz milletimiz müsterih olsun.

Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hâkimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir.

Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

