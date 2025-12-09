9 Aralık Salı günü Gelinim Mutfakta puan durumu ve birinci olan isim merak ediliyor. Miyase, Güllüşah, Tuğba ve Kader arasındaki puan yarışı hız kesmeden devam ederken günün birincisi haftalık puan tablosunda avantajı elde ediyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu, çeyrek altını kazanan ve birinci isim...

Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da günün puan durumu kayınvalidelerin puanlarıyla netleşiyor. 9 Aralık Salı günü programda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

9 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Aralık Salı günü Gelinim Mutfakta'da bugün Karadeniz rüzgarı esiyor. Hamsili pilav yapan yarışmacılar gün boyunca hazırladıkları tabaklarla puan almaya çalışırken günün en yüksek puanını toplayan gelin çeyrek altını kazanacak. Miyase, Tuğba, Kader ve Güllüşah arasından birinci olan gelin bölümün ardından haberimize eklenecek.

9 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta’nın 9 Aralık tarihli puan tablosu, bölümün tamamlanmasının ardından netlik kazanıyor. Dört gelin hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden puan alırken puanlama sonucunda günün sıralaması oluşturuluyor. Günü yüksek puanlarla kapatan gelinler haftalık puan tablosunda ilk sıraya yerleşerek 10 altın bileziğin sahibi olmak istiyor.

Gelinim Mutfakta 9 Aralık puan durumu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

HAMSİ PİLAV TARİFİ NASIL YAPILIR?

Önce hamsileri güzelce temizleyip kılçıklarını çıkartalım, hafifçe tuzlayıp kenarda bekletelim. Pilav için kullanacağımız pirinci yarım saat kadar suyun içinde bekletelim.

Bir tencereye sıvı yağı alıp piyazlık doğradığımız dört soğanı ekleyelim. Soğanlar hafifçe renk alınca süzdüğümüz pirinci tencereye katıp soğanla birlikte birkaç dakika kavuralım. Ardından 2 bardak sıcak su ve tuzu ekleyip pilavı kısık ateşte demlenmeye bırakalım. Pilav suyunu çekince baharatları, kuş üzümünü ve ince kıyılmış maydanozu ilave edip tekrar kapağını kapatalım.

Pilav demlenirken pişireceğimiz tavayı tereyağıyla iyice yağlayalım. Hamsileri unlayıp ilk olarak tavanın kenarlarından içe doğru gelecek şekilde sık sık, boşluk bırakmadan dizmeye başlayalım. Hamsiler pişince küçüleceği için aralarında boşluk olmaması önemli.

Hamsi dizme işlemi tamamlandığında hazırladığımız pilavı tavaya dökelim. Üzerini de aynı şekilde hamsilerle kapatalım; yine hiçbir yer açık kalmamalı. Son olarak tavanın kenarından çok az yağ gezdirip kısık ateşte altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Kızardıktan sonra ters çevirerek servis edelim.

