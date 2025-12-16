Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç gündür kayıp olan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Erdoğan Tunca, evinde ölü bulundu. En son Pazar günü kahvehanede görülen Tunca'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 616. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan, pazar gününden beri haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla evine gitti.

Kayıp diye aranıyordu, 3 çocuk babası ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp diye aranıyordu, 3 çocuk babası ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

EN SON KAHVEHANEDE GÖRÜLDÜ

En son Pazar günü saat 17.00 sularında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi. Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Kayıp diye aranıyordu, 3 çocuk babası ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası