Babası hakkında "kötü olan her şeyi yaptı" demişti! Errol Musk, çocuklarına cinsel istismarda mı bulundu?

New York Times (NYT) gazetesinin ulaştığı mektuplara, e-postalara, aile üyeleriyle görüşmelere, polis ve mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın uzun süredir görüşmediğini söylediği 79 yaşındaki babasına yönelik iddialar ele alındı.

ÖZ VE ÜVEY EVLATLARINI İSTİSMAR İLE SUÇLANDI

Habere göre Errol Musk, 1992'de yaptığı üçüncü evliliğinden sonraki yıllarda öz ve üvey çocuklarından 5'ini istismar etmekle suçlandı.

Errol Musk'a yönelik ilk istismar suçlaması, 1993'te, o zaman 4 yaşında olan üvey kızından geldi.

Ardından bazı aile üyeleri, Errol Musk'ın bu olaydan sonraki yıllarda başka çocuklarını daha istismar ettiğini iddia etti.

Şikayetler üzerine şu ana kadar üç ayrı polis soruşturması açılsa da Errol Musk hiçbir suçtan hüküm giymedi.

Aile yakınları, Elon Musk'tan sık sık duruma müdahale etmesini isterken, o da bazı durumlarda mağdurları babasından uzakta tutmak için maddi destek sağladı.

"AKLA GELEBİLECEK KÖTÜ OLAN HER ŞEYİ YAPTI"

Errol Musk, gazeteye yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddialarını yalanladı ve suçlamaları ortaya atan aile üyelerini Elon Musk'tan "para koparmaya çalışmakla" suçladı.

En büyük çocuğu Elon Musk ise 2017'de bir dergiye verdiği demeçte, babasının "akla gelebilecek kötü şeylerin neredeyse hepsini yaptığını" ifade etmişti.