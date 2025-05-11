Soykırım liderinden 'Filistin devleti' açıklaması! Netanyahu Trump'ın adına konuştu: "Duymayacaksınız"

Hamas'a Gazze'nin yönetimine katılmasını öngören tarihi bir anlaşma teklif eden ABD Başkanı Trump'ın Filistin Devleti'ni tanıyacağını iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Trump ile görüş ayrılığı iddialarını yalanlayan Netanyahu, "Filistin devleti konusunu duymayacaksınız" dedi.

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması geldi. ABD Başkanı Trump ile arasının bozuk olduğu iddialarına vurgu yapan Netanyahu, Trump ile sık sık görüştüğünü ve onun ağzından 'Filistin Devleti konusunun duyulmayacağını' söyledi.

NETANYAHU'DAN TRUMP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞINA CEVAP

İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı katliamların en büyük destekçisi ABD ile arası açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yemen'de ateşkesin ardından ortaya atılan iddialara göre Trump'ın Netanyahu'ya karşı sabrının tükendiği ve Orta Doğu'da artık onsuz ilerleme kararı aldığı ortaya atılmıştı.

Netanyahu, Trump ile görüş ayrılığı iddialarına cevap verdi. Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında bir ayrılık yaşandığı iddialarını yalanladı. Netanyahu, "Medya'da Trump ile aramızda bir ayrılık olduğuna dair söylentiler duyuyorum. Bu tamamen asılsız. Trump ile her birkaç günde bir konuşuyoruz ve o da bizzat bizim her konuda aynı noktada olduğumuzu söyledi" dedi.

"FİLİSTİN DEVLETİ KONUSUNU DUYMAYACAKSINIZ"

ABD, Hamas'a Gazze'nin yönetimine katılmasını öngören tarihi bir anlaşma teklif etmişti. Aynı zamana Suudi Arabistan'da gerçekleştirecek Körfez-ABD Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin Devleti'ni tanıyacağını iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Söz konusu iddialara Netanyahu, adeta Trump adına cevap verdi. Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki beklentileri net bir şekilde reddeden Netanyahu, "Ben böyle bir şey duymayacağınızı düşünüyorum. Filistin Devleti söylemlerinin siyasi manipülasyonlardan ibaret" diye konuştu.

ULTRA-ORTODOKSLAR İKİ YIL İÇİNDE ASKERE ALINACAK

Gazze'de çok sayıda kayıp veren Netanyahu, askerliğe karşı olan ultra-Ortodoksların da askere alınacağını söyledi. Netanyahu, 'İki yıl içinde 10.500 ultra-Ortodoks asker getireceğiz. Bu, ordunun emebileceği sayı. Ayrıca ağır kişisel yaptırımlar uygulayacağız. Aynı zamanda, ultra-Ortodoks giren herkesin ultra-Ortodoks kalmasını sağlayacağız.' dedi.