Eurovision'a Gazze protestosu damga vurdu! Filistin bayrağı açıldı, İsrail'in soykırımına alkış yok

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsviçre'de düzenleniyor. 69. Eurovision Şarkı Yarışması'nın öncesi Basel'de gerçekleştirilen geçit törenine Gazze protestosu damga vurdu. İsrail temsilcilerinin önünde Filistin bayrağı açan göstericiler, aynı zamanda "Soykırıma alkış yok" ve "Gazze'nin sınırlarını açın. Yardımların içeri girmesine izin verin" yazılı bir pankartlar taşıdı.

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması 2025 yılında 69. kez düzenleniyor. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana organizasyonda yer almama kararını sürdürdüğü Eurovision’un resmi açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu. Bir protestocu, İsrail delegasyonunun bulunduğu tramvayın önünde Filistin bayrağı açtı.

EUROVİSİON GEÇİT TÖRENİNE GAZZE PROTESTOSU DAMGA VURDU

İsviçre'nin başkentinde gerçekleştirilecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'ndan önce bugün katılımcı ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı geçit töreni düzenlendi.

Geçit töreninde Gazze'de katliam gerçekleştirmeye devam eden İsrail'in yarışmaya katılımına karşı bir gösteri gerçekleştirildi.

GAZZE SINIRLARINI AÇIN, YARDIMLARA İZİN VERİN

Basel'de gerçekleştirilen geçit töreninde bir gösterici İsrail temsilcilerinin tramvayının önünde Filistin bayrağı açtı. Aynı zamanda "İsrail: Gazze'nin sınırlarını açın. Yardımların içeri girmesine izin verin" yazılı bir pankart açıldı.

Filistin bayraklı göstericiyle polis müdahale etti. Başka bir gösterici ise "Soykırıma alkış yok" yazan bir pankart tuttu. Bir diğer pankartta ise "Gazze yanarken şarkı söylemek" yazıyordu.