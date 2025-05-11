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Hindistan ordusu: Pakistan'a ait birkaç uçağı düşürdük

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hindistan ordusu: Pakistan&#039;a ait birkaç uçağı düşürdük
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan ordusu, 7-10 Mayıs'ta başlatılan 'Sindoor Operasyonu' kapsamında Pakistan'a ait F-16 hava üsleri, eğitim merkezleri ve hava savunma birimlerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, Pakistan'a ait 'birkaç uçağın' düşürüldüğü ve 100'den fazla kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ak Bharti düzenlenen basın toplantısında Sindoor Operasyonu'na dair detayları paylaştı.

"(Pakistan'a ait) uçakların, sınırımızdan içeri girmesi engellendi. Birkaç uçak düşürdük" şeklinde konuşan Bharti, Pakistan tarafında da "kayıplara yol açtıklarını" belirtti.

Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai, aynı basın toplantısında yaptığı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında Pakistan tarafında "terörist" olduğunu iddia ettiği 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri dün, ülkesinin Pakistan ile vardığı "askeri eylemlerin durdurulması" anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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