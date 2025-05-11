Rusya'nın İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifinden sonra Trump'tan ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın barış planına net bir cevap vermeyip doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arabulucu olarak görmesi, dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Rusya Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes ilan etmesinin ardından, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme talep etti.

Putin'in açıklamalarından sonra sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen 'kan gölü' umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak" dedi.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ Mİ VAR?

Putin'in İstanbul görüşme teklifinden saatler sonra Ukrayna, başkent Kiev’de Rusya'nın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları da Kiev’de hava savunma sistemlerinin devrede olduğuna işaret eden patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İlgili Haber Türkiye ateşkes için sahaya iniyor! Avrupa liderlerinden tam destek

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna savaşındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" diyerek, 15 Mayıs’ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması için harekete geçti.

Rus lider, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki kritik rolüne vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Açıklamasında, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" şeklinde konuşmuştu.