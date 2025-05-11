Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'nın İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifinden sonra Trump'tan ilk açıklama

Rusya'nın İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifinden sonra Trump'tan ilk açıklama

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya&#039;nın İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifinden sonra Trump&#039;tan ilk açıklama
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın barış planına net bir cevap vermeyip doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arabulucu olarak görmesi, dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Rusya Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes ilan etmesinin ardından, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme talep etti.

Putin'in açıklamalarından sonra sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen 'kan gölü' umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak" dedi.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ Mİ VAR?

Putin'in İstanbul görüşme teklifinden saatler sonra Ukrayna, başkent Kiev’de Rusya'nın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna’nın hava savunma birimlerinin Rusya’nın Kiev’e yönelik hava saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları da Kiev’de hava savunma sistemlerinin devrede olduğuna işaret eden patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. 

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna savaşındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 

Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" diyerek, 15 Mayıs’ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması için harekete geçti.

Rus lider, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki kritik rolüne vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Açıklamasında, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

Bugün yağmur yağacak mı? 11 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumuTaburcu olmak için ısrar etti, acı haber saatler sonra geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, Çin ile yapılan müzakereleri değerlendirdi: Pek çok konuda anlaşmaya varıldı - DünyaTrump, Çin ile yapılan müzakereleri değerlendirdiNehirler taştı, köyler sular altında kaldı! Onlarca ölü ver yaralı var... - DünyaNehirler taştı, köyler sular altında kaldı!Rusya-Ukrayna savaşında 3. ateşkes! Putin barış için Trump yerine Erdoğan ile görüşecek - DünyaBarış için Trump yerine Erdoğan ile görüşecekBatı Şeria'da kan donduran anlar! Filistinli kılığına giren İsrailli askerden sokak ortasında infaz - DünyaFilistinli kılığına giren askerden infaz!Pakistan Başbakanı Şerif'ten ateşkes sonrası zafer mesajı! Türkiye'ye teşekkür etti - DünyaŞerif'ten ateşkes sonrası zafer mesajıMoskova'da Rusya-Filistin zirvesi: "Ne ABD ne de başka biri Gazze'yi yönetmez" - Dünya"Ne ABD ne de başka biri Gazze'yi yönetmez"
Sonraki Haber Yükleniyor...