İran'dan sonra Gazze'yi hedef gösterdi! Kassam felaketi yaşattı, işgal ordusu çok sayıda kayıp verdi

İran ile savaşta ateşkes ilan eden İsrail, yeni odak noktasının Gazze olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden işgal ordusu Kassam Tugayları tarafından Han Yunus'ta pusuya düşürüldü. Hamas'ın silahlı kanadının saldırısında en az 3 İsrail askeri ölürken 15 askerin ise yaralandığı söyleniyor. İsrail basını ise yaşanan olayı 'felaket' olarak nitelendirdi.

Gazze'de 7 Ekim olayını bahane ederek 1 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail, nükleer silah bahanesiyle saldırılarının yönünün İran'a çevirmişti. 13 Haziran'da başlayan ve dün açıklanan ateşkes sonrasında İsrail'den Gazze'de soykırımın devam edeceği açıklaması geldi.

Odak noktalarının bir kez daha Gazze olduğunu açıklayan İsrail'e ağır darbe Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları'ndan geldi. Kassam'ın Han Yunus'ta yaptığı saldırıda çok sayıda işgalci asker öldü ve yaralandığı belirtildi.

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İSRAİL: ODAK NOKTAMIZ GAZZE VE HAMAS

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, bugün yaptığı açıklamada, İran'a karşı saldırıların devam edeceğini vurgulayarak, asıl odak noktalarının Gazze ve Hamas olduğunu söyledi. Zamir, "Önemli bir aşamayı tamamladık, ancak İran’a karşı harekatımız bitmedi. Mevcut aşamanın kazanımlarına dayanan yeni bir aşamaya geçiş yaptık. Odağımızı kaybetmemeliyiz. Odağımız şimdi Gazze’ye ve Hamas’ı ortadan kaldırmaya dönüyor." dedi.

KASSAM'DAN İŞGAL ORDUSUNA PUSU

Gazze'de soykırım saldırılarına karşı direnişini sürdüren Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü açıkladı.

Telegram sayfasından paylaştığı videoda Gazze'de Kudüs Seriyyeleri ile birlikte bir dizi askeri operasyon gerçekleştirildiğini duyuran Kassam, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesinde işgalci askerlere saldırı gerçekleştirdi.

"Davud'un Taşları" adı verilen operasyon kapsamında, Kassam Tugayı keskin nişancısı İsrail ordusundan Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askeri vurdu.

YERE YIĞILIP KALDILAR

Operasyonunun 18 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilen görüntüde, Kassam keskin nişancısının hedef aldığı İsrail askerinin yere yığıldığı görülüyor.

Aynı bölgede 11 Haziran'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da Kassam keskin nişancısının 2 İsrail askerini yaraladığı görüntülere yansıyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kassam Tugayları, 16 Haziran’da Abasan el-Kebira bölgesinde bir İsrail zırhlı personel taşıyıcısının hedef alındığını ve bu saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Kassam'ın yayınladığı bir diğer görüntüde, bir Kassam mensubunun İsrail’e ait bir zırhlı araca el yapımı patlayıcı yerleştirdiği ve patlamanın ardından aracın alev aldığı anlar yer aldı.

Kassam Tugayları, 15 Haziran’da İsrail askerlerinin bulunduğu bir binayı TBG tipi tanksavar ve başka bir bireysel silahla hedef aldıklarını, saldırıda binada bulunan 11 askerden bazılarının öldüğü veya yaralandığını bildirdi.

İSRAİL: GAZZE'DE BÜYÜK FELAKET YAŞANDI

İsrail medyası Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısını "Gazze’de büyük bir felaket yaşandı" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.