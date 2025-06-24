Merkel sonrası ilk kez İsrail'i hedef aldılar: Netanyahu Gazze’de ne yapıyor?

Almanya'da bir Başbakan, yıllar sonra ilk kez İsrail'e açıkça ses yükseltti. NATO Zirvesi öncesi konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze’de yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Merz, "İsrail’in Gazze’de neyi amaçladığını hâlâ sorguluyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin olarak "İsrail’in neyi hedeflediğini hala sorguluyorum" dedi. Merz, "Gazze'de artık bir ateşkese varmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi öncesi Almanya Meclisi’nde konuşan Merz, Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekerek, özellikle kadın, çocuk ve yaşlılara insani muamele yapılması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırılarının hedefinin belirsizliğine işaret eden Merz, "Bu günlerde Gazze için bir ateşkes anlaşması imzalanmalı" dedi.

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"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ ALMANYA'NIN DEVLET MESELESİDİR"

İran’ın nükleer programına karşı İsrail’in güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını belirten Merz, buna rağmen çatışmaların bölgeyi savaşın eşiğine getirdiğini söyledi. Almanya'nın diplomatik çabalarını artırdığını vurgulayan Merz, "İsrail’in varlığını korumak ve güvenliğini sağlamak Almanya’nın devlet meselesidir" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN ATEŞKES ÇAĞRISINA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve İran arasında ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Merz, tarafları bu çağrıya uymaya davet etti. Almanya’nın bu süreçte Katar ve diğer bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu belirten Merz, Lahey’deki NATO Zirvesi’nde Orta Doğu'daki gelişmelerin de gündeme geleceğini bildirdi.

"PUTİN YALNIZCA GÜCÜN DİLİNDEN ANLAR"

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş suçlarına devam ettiğini belirtti. Almanya’nın Ukrayna’yla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Merz, “Putin yalnızca gücün dilinden anlıyor. Bu nedenle yaptırımlar sürecek” görüşünü dile getirdi.

Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısında Rusya’ya karşı 18. yaptırım paketinin görüşüleceğini belirten Merz, bu paketle özellikle Putin’in ‘gölge filosunun’ hedef alınacağını açıkladı.

"ALMAN ORDUSUNU AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜSÜ YAPACAĞIZ"

Almanya’nın güvenlik ve savunma politikalarında yeni bir döneme girdiğini söyleyen Merz, Alman ordusunu Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirme hedefini yineledi. Litvanya’nın güvenliğini Almanya’nın güvenliği olarak gördüklerini ifade eden Merz, “Avrupa’daki ortaklarımızla savunma kaynaklarını verimli biçimde kullanacağız” dedi.