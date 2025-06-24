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İsrail Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail Gazze&#039;de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İnsani yardımların engellendiği Gazze'de çocuklarına bir lokma yiyecek arayan en az 25 Filistinli sivil, işgalci İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

İsrail'in gıda yardımlarını engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze'de, insani yardım kamyonlarını bekleyen yüzlerce kişinin üzerine ateş açıldı. Tank ve insansız hava araçlarının hedef aldığı sivillerden en az 25’i hayatını kaybetti.

Saldırının tanıklarından Ahmed Halawa, yaşananları "Bu bir katliamdı" sözleriyle anlattı. Halawa, "Tanklar ve insansız hava araçları biz kaçarken bile ateş etti. Birçok kişi ya öldü ya da ağır yaralandı" dedi.

Bir başka tanık Hossam Abu Shahada ise, dronların alçak uçuşla kalabalığı gözetlediğini ve saldırının koordineli gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar doğuya ilerlerken tanklardan ve hava araçlarından ateş açıldı. Herkes panikle kaçmaya çalıştı, ortalık kaotik ve kanlıydı."

YARALILAR HASTANELERE TAŞINDI

Saldırı sonrası Nuseyrat’taki Awda Hastanesi 146 yaralıyı kabul ettiğini, 62 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. El-Aksa Şehitleri Hastanesi ise aynı olayda ölen altı kişinin cesedinin kendilerine ulaştırıldığını bildirdi.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu son saldırıyla birlikte Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail katliamında ölen Filistinlilerin sayısı yaklaşık 56.000’e ulaştı. 

Kaynak: Dış Haberler

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