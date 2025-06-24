Dünyada insanlık bizde kepazelik... Gazze'ye değil sapkınlığa yürüdüler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 04:30 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 04:31 - Güncelleme:

İsrail, Gazze, Protestolar, Türkiye, Haber

Hafta sonu Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, İran, Pakistan, Fas, Sırbistan ve İsveç’te, on binler tek yürek olup Gazze’ye sahip çıktı. İstanbul’da ise sapkın gruplar ‘onur yürüyüşü’ maskesi altında rezilliğe imza attı, 50 kişi gözaltına alındı.

Gazze’de soykırım suçu işleyip ardından İran’a saldırarak bölgeyi ateşe atan İsrail, dünya genelinde protesto ediliyor. Hafta sonu Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, İran, Pakistan, Fas, Sırbistan, Tunus ve İsveç’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede İsrail karşıtı gösteriler yapıldı. “Özgür Filistin”, “Hemen ateşkes”, “Ellerini Gazze’den çek, ellerini İran’dan çek” pankartları taşıyan İngilizler, İngiltere hükûmetinin İsrail’e silah satışlarını sürdürmesini kınadı. İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi Gazze’de hayatını kaybeden sivillerin isimleri ve çocukların ölümünü anlatan dövizler taşıdı. Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, hükûmete “Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor” diyerek soykırımı durdurma mesaj gönderdi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, halk İsrail’e silah yardımı yapılmasına tepki gösterdi. İlgili Haber Kassam Tugaylarından işgal askerlerine pusu! İSTANBUL'DA SAPKIN LGBT YÜRÜYÜŞÜ Dünyanın birçok ülkesinde insanlar tek yürek olup İsrail’i kınarken, İstanbul’da ise LGBT’liler “sapkınlık yürüyüşü” yaptı. Valilik, Taksim’e çıkan yolları kapattı. Sapkın akımlar adına “onur yürüyüşü” dedikleri rezil eylemi Kadıköy’de gerçekleştirdi. Gerginliğin yaşandığı gösterilerde 50 civarında kişi gözaltına alındı. İlgili Haber Kabinede değişikliğe gittiler! Savaşın gölgesinde yeni bakanlar atandı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe