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Avrupa ülkesi iki hafta süre verdi! "AB, Gazze için adım atmazsa biz harekete geçeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa ülkesi iki hafta süre verdi! &quot;AB, Gazze için adım atmazsa biz harekete geçeceğiz&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin Gazze'deki insani krize karşı iki hafta içinde somut adım atmaması halinde, benzer görüşteki ülkelerle birlikte İsrail'e karşı baskı uygulayacaklarını açıkladı. Golob, AB'nin Filistin halkının haklarını ikinci plana attığını belirterek, "Artık harekete geçme zamanı geldi." dedi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek iki hafta içinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmaması durumunda, benzer görüşteki ülkelerle harekete geçeceklerini söyledi.

AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Golob, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı AB üyesi ülkelerin Filistin halkının insan haklarını korumak yerine kendi çıkarlarını ilk sıraya koyduklarını belirtti.

Slovenya Başbakanı Robert Golob
Slovenya Başbakanı Robert Golob

"ARTIK ZAMANI GELDİ"

AB'nin İsrail'e karşı somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Golob, "AB, gelecek iki hafta içerisinde Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmazsa biz benzer görüşteki ülkeler olarak İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Bunu yapmaya hazırız. Artık zamanı geldi." dedi.

Başbakan Golob, Filistin ile dayanışmanın ötesinde adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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