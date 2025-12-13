Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatına yönelik 450 şube müdürü kadrosu için gerçekleştirilecek görevde yükselme sınavına başvuru süresi uzatıldı. Görevde yükselme yazılı sınavı 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak. Peki, MEB görevde yükselme sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatına yönelik 450 şube müdürü kadrosu için gerçekleştirilecek görevde yükselme sınavına başvuru süresi, 15 Aralık Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Daha önce ilan edilen takvim kapsamında alınan başvuruların son tarihi, 15 Aralık saat 17.00 olarak güncellendi. Başvuruda bulunan adaylar arasından sınava katılmaya hak kazananlar, 17 Aralık tarihinde ilan edilecek.

MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı: Başvurular ne zaman bitecek?

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN, NERELERDE YAPILACAK?

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek sınav süreci yazılı ve sözlü olarak iki aşamada tamamlanacak. Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavı 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak.



Yazılı sınav; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecek.

