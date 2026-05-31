Kurban organizasyonu için Uganda'da bulunan İhlas Vakfı ekiplerini gören bir genç Müslüman oldu. İslam alimlerinin kitaplarını alan genç, vakıf üyeleriyle ettiği sohbetin ardından Jinja müftüsüne giderek Müslüman olmak istediğini söyledi. O anlar vakıf temsilcisi Osman Birpınar tarafından kayıt altına alındı.

Afrika’da Çad, Uganda, Somali ve Tanzanya’da; Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıran İhlâs Vakfı ekipleri, sevindirici bir olaya şahitlik etti.

Uganda'nın Jinja şehrinde Türkleri gören Hıristiyan bir genç, merak ettiği soruların cevaplarını almasının ardından Müslüman olmaya karar verdi.

Türkleri görünce Müslüman oldu! Ugandalı gencin arayışı karşılık buldu

GEZERKEN KARŞILAŞTILAR, MÜSLÜMAN OLDU

Yaşananları video kaydıyla aktaran İhlas Vakfı temsilcilerinden Osman Birpınar şu bilgileri veriyor:

"İhlas Vakfı olarak kurban organizasyonumuzu yaptık. Elhamdülillah bitirdik. Müslümanların etlerini dağıttık. Ondan sonra da burada bir şelale varmış, orayı gezmeye geldik. Burada da bir gençle tanıştık. İslam alimlerinin kitaplarından kendisine verdik. Kendisi de zaten İslamiyeti merak ediyormuş. Çok fazlaca sorular sordu. Onlara cevap verdik. Şu an kendisi anlık Müslüman olmaya karar verdi. Yanımızda da müftü efendi var. Kendisi Jinja müftüsü Kasım Bolonde. Şimdi inşallah ona Kelime-i şehadet getirtecek. Hep beraber şahit olacağız. Bir Hıristiyan'ın Müslüman oluşuna hep beraber şahit olacağız şimdi inşallah."

Türkleri görünce Müslüman oldu! Ugandalı gencin arayışı karşılık buldu

Müftünün söylediklerini tekrar ederek Kelime-i şehadet getiren genç, Müslüman olmasının ardından vakıf üyelerine teşekkür etti.

UGANDA'NIN DİNİ YAPISI

Uganda hükümetinin 2014 nüfus sayımına göre dinî profili, ülkeyi ağırlıklı olarak Hıristiyan bir ülke olarak tanımlıyor. Hükümet nüfusun yaklaşık %84’ünün Hıristiyan, %14’ünün ise Müslüman olduğunu belirtmişti.

Uganda İstatistik Bürosu'nun (UBOS) açıkladığı 2024 nüfus sayımı sonuçları, ülkenin dinî yapısında önemli bir değişim yaşanmadığını ortaya koydu. Verilere göre Uganda'da Hıristiyanlık en yaygın din olmayı sürdürürken, İslam ülkenin en büyük azınlık dini konumunu korudu.

2024 sayımına göre Katolikler nüfusun yüzde 36,2'sini oluştururken, Anglikanlar yüzde 29,0, Pentekostallar yüzde 14,3 ve Müslümanlar yüzde 13,2 oranında temsil ediliyor.

2014 nüfus sayımında yaklaşık 4,7 milyon olan Müslüman nüfusun 2024'te yaklaşık 6 milyona yükseldiği belirlendi. Ancak ülke nüfusundaki genel artış nedeniyle Müslümanların toplam nüfus içindeki oranı son on yılda büyük ölçüde değişmedi.

Veriler, Uganda'daki en dikkat çekici dinî değişimin Hıristiyan mezhepleri arasında yaşandığını gösteriyor. Özellikle Pentekostal hareketlerin hızlı büyümesi dikkat çekerken, Pentekostalların nüfus içindeki payı 2014'teki yüzde 10,9 seviyesinden yüzde 14,3'e çıktı.

Ortodokslar, Yehova Şahitleri ve ananevi dinlere bağlı toplulukların sayılarında da artış görülse de bu gruplar nüfusun küçük bir bölümünü oluşturmaya devam ediyor.

Uzmanlar, son sayımın Uganda'nın dinî yapısında köklü bir dönüşümden ziyade, mevcut dengelerin korunduğunu ve değişmenin daha çok Hıristiyanlık içerisindeki mezhep dağılımında yaşandığını belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası