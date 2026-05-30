Afrika’da Çad, Uganda, Somali ve Tanzanya’da; Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da yüzlerce hayvan keserek binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıran İhlâs Vakfı, ayrıca bayramlık dağıtımıyla çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Dünyadaki mazlum coğrafyalar üzerinde yaptığı faaliyetlerle takdirleri toplayan İhlâs Vakfı, 2026 Kurban Organizasyonu’nda altı ülkede yüzlerce hayvan keserek binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Merkezi İstanbul’da bulunan vakıf, Afrika’da Çad, Uganda, Somali ve Tanzanya’da; Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Afrika ve Asyada kurban organizasyonu: İhlâs Vakfı 6 ülkede kurban kesimi yaptı

Kurban eti dağıtımının yanı sıra bayramlık kıyafetler ve benzeri hediyelerle çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın, “Çocuklara bayramlık kıyafet, bir ayakkabı ya da aileleri için bir parça et verdiğinizde ne kadar mutlu olduklarını ancak bunu yaşayanlar anlayabilir. Çocukların gözleri ışıl ışıl oluyor” diye konuştu.

Yardımların Kurban Bayramı ile sınırlı olmadığını belirten Aydın, “Biz yıl boyunca adak, akika ve şükür kurbanlarını da bu ülkelerde keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Yetimleri doyuruyoruz. Vakfımızın Türkiye genelinde de 34 öğrenci yurdu var. Bağışçılarımızın verdiği kurbanları burada keserek etlerini yıl boyunca öğrencilerimize ulaştırıyoruz” dedi.

