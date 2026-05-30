Fenerbahçe Beko yarı finalde! Rakip Anadolu Efes oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Safiport Erokspor’u deplasmanda 96-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
- Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-11, devreyi ise 64-37 önde tamamladı.
- Konuk ekip, üçüncü çeyreği 79-56 önde bitirdi.
- Fenerbahçe Beko'da en skorer isim 21 sayıyla Melih Mahmutoğlu oldu.
- Safiport Erokspor'da Cornelie 20 sayıyla oynadı.
- Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, play-off yarı finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Safiport Erokspor’u 96-73 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler karşılaşmaya etkili başladı. İlk periyodu 25-11 önde geçen Fenerbahçe Beko, devre arasına da 64-37’lik üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, üçüncü çeyreği 79-56 önde tamamladı. Son bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 96-73 galip ayrıldı.
EN SKORER İSİM MELİH MAHMUTOĞLU
Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Horton-Tucker 17 sayı, Jantunen ise 14 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Ev sahibi Safiport Erokspor’da ise Cornelie’nin 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Beko, play-off yarı finalinde Anadolu Efes’in rakibi oldu.