Marketten ekmek aldı! İçinden çıkanı görünce inanamadı...

Marketten ekmek aldı! İçinden çıkanı görünce inanamadı...

Marketten ekmek aldı! İçinden çıkanı görünce inanamadı...
Elazığ'da bir vatandaş marketten ekmek satın aldı. Yemek sırasında ekmeği bölünce içinden ip çıktığını görerek şaşkına dönen vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Elazığ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde bir vatandaş, marketten ekmek alarak evine döndü.

ŞAŞKINA DÖNDÜREN AN

Yemek sırasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan ipi görünce şaşkına döndü.

Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla da fotoğrafladı.

